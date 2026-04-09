Sorana Cîrstea, meci tare în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Linz 

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri seara, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Linz (Austria), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de euro.

Sorana Cîrstea, locul 29 mondial şi a 5-a favorită a competiţiei, a înfruntat-o, în optimi, pe unguroaica Dalma Galfi, locul 103 mondial. Iar Dalma Galfi a rezistat doar 24 de minute pe teren. Sportiva din Ungaria a decis să se retragă, la 5-0 pentru Sorana şi după ce a făcut doar nouă puncte în cele cinci game-uri jucate.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 30.435 de euro şi 108 puncte WTA care îi permit, deja, să urce până în jurul locului 26 în WTA Ranking Live.

Pentru Sorana urmează, însă, vineri, un meci foarte greu, în faza sferturilor de finală. Sportiva noastră va da piept cu rusoaica Mirra Andreeva, locul 10 mondial şi principala favorită a competiţiei. Andreeva a ajuns în sferturi după ce a învins-o pe americanca Sloane Stephens, scor 6-4, 6-2. Sorana Cîrstea şi Mirra Andreeva nu s-au mai înfruntat până acum.

Tot vineri, şi în tot în faza sferturilor de finală, se joacă şi meciul dintre Elena Gabriela Ruse, locul 87 mondial, şi letona Jelena Ostapenko, locul 23 mondial şi a 4-a favorită a competiţiei. În optimi, Ruse a trecut de Dayana Yastremska, din Ucraina, locul 49 mondial, scor 4-6, 6-4, 6-4, iar Ostapenko a învins-o pe Alexandra Eala, din Filipine, 6-4, 7-5. Elena Gabriela Ruse şi Jelena Ostapenko nu s-au mai înfruntat până acum.

Dacă îşi câştigă meciurile din sferturi, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse se vor înfrunta în meci direct, în semifinale.

