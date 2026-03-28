Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în ianuarie 2026, de 1.280.305, cu 1.510 mai multe comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF).

Numărul bugetarilor a scăzut cu peste 32.000 în 2026. Unde lucrează cei mai mulți angajați la stat

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în prima lună a acestui an mai mic cu 32.203 posturi.

Peste 63,77% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 816.514 (minus 25.750 față de ianuarie 2025), iar dintre acestea 601.747 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (minus 20.516 angajați, comparativ cu ianuarie 2025).

Unde lucrează cei mai mulți angajați la stat

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 293.922 (minus 14.130 comparativ cu prima lună din 2025), Ministerul Afacerilor Interne - 125.676 (plus 745), Ministerul Apărării Naționale - 76.175 (minus 4.914), Ministerul Finanțelor - 23.721 (minus 1.076) și Ministerul Sănătății -18.318 (plus 78).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.758 de posturi (minus 421 comparativ cu ianuarie 2025), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 42.680 (minus 1.187), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 163.329 de posturi ocupate (minus 3.626).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în ianuarie 2026, 463.791 de persoane (minus 6.453 comparativ cu ianuarie 2025), dintre care 282.285 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 5.433) și 181.506 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 1.020).

