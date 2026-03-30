Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026. Astăzi află elevii notele la probele scrise

Elevii claselor a VIII-a află astăzi rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2026, după testările susținute în luna martie, marcate de absențe numeroase și de boicotul unor profesori, care a afectat mii de candidați din întreaga țară.

Notele obținute de elevi la simularea Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate individual pe 30 martie. Rezultatele nu sunt făcute publice nominal, ci sunt transmise fiecărui elev în parte.

Simularea Evaluării Naționale 2026: mii de elevi absenți

Simularea examenului pentru clasa a VIII-a s-a desfășurat în perioada 16–18 martie 2026, însă nu a fost organizată în 104 școli, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Datele oficiale arată că:

aproape 13.000 de elevi au absentat de la proba de Matematică

aproape 12.000 de elevi au lipsit la proba de Limba și literatura română

Simularea Evaluării Naționale 2026 a fost influențată și de protestele din sistemul de învățământ. Potrivit autorităților peste 5.200 de elevi au fost afectați de boicotul profesorilor.

În unele unități de învățământ, probele nu au putut fi organizate din cauza lipsei cadrelor didactice.

Cum vor putea elevii să îşi vadă notele de la simulare

Rezultatele obținute la simulările naţionale nu sunt afișate şi nu sunt făcute publice.

Comunicarea rezultatelor obţinute la simulările naționale se face individual. Elevii le află direct de la profesori, în cadrul școlii. Spre deosebire de examenul propriu-zis, acestea nu sunt publicate centralizat online.

Ce se întâmplă cu notele obţinute la simulare

Rezultatele nu pot fi contestate și sunt trecute în catalog doar la cerere. În schimb, fiecare unitate de învățământ are obligația de a analiza rezultatele obținute de elevi și de a întocmi un raport detaliat, care este transmis ulterior inspectoratului școlar. Documentul trebuie să includă și un plan de măsuri concrete, menite să remedieze eventualele probleme identificate în pregătirea elevilor.

La rândul lor, inspectoratele școlare centralizează aceste date și elaborează propriile rapoarte, pe baza celor primite de la școli. Acestea conțin strategii de monitorizare, control și intervenție, acolo unde rezultatele o impun, și sunt transmise Ministerului Educației într-un termen de cel mult o lună de la publicarea rezultatelor simulărilor.

În cazul unităților de învățământ cu rezultate slabe, inspectoratele vor interveni constant prin măsuri de îndrumare și monitorizare, cu scopul de a îmbunătăți performanțele școlare ale elevilor înaintea examenelor finale.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026:

16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă

17 martie 2026: Matematică - probă scrisă

18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Larisa Andreescu Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

