Facultăţile din străinătate au venit la vânătoare de studenţi români. Şi pentru că situaţia economică a mai tăiat din avântul de plecare departe de casă a tinerei generaţii, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ de peste hotare oferă studii fără taxe de şcolarizare sau burse consistente. Cea mai căutată destinaţie este Olanda.

Business, programare şi psihologie. Şi mai nou inteligenţă artificială şi inginerie medicală. Sunt domeniile pe care tinerii români le au pe listă pentru studiile universitare din străinătate. Alegerea se face însă şi în funcţie de ţară, dar mai ales de buget.

"Mi-aş dori să studiez în străinătate, poate Spania sau Italia, şi ceva legat de antreprenoriat" a spus o elevă.

Reporter: Mai ai vreun dubiu?

Articolul continuă după reclamă

Elev: Nu. Clar în altă ţară, clar în Olanda.

Şi prietenul tânărului citat mai sus tot Olanda a ales. Cei doi vor să plece împreună în aventura departe de casă.

"O facultate din Olanda, pe partea de business, te ajută foarte mult în a găsi un job, sunt multe internshipuri şi oportunităţi pe care le ai din facultate" a spus acesta.

Olanda, destinaţia preferată a tinerilor români care vor să studieze în străinătate

"Olanda rămâne destinaţia preferată a tuturor tinerilor români, asta pentru că oferă o varietate de programe, aplicate, ceea ce pentru ei e o schimbare, versus ce învaţă la liceu în fiecare zi în ţară" a explicat Elena Roşca, marketing manager al IUF.

Studiile costă în jur de 2600 de euro pe an. Singurul impediment e reprezentat acolo de cazare.

"Găsitul unei chirii necesită multa energie [...] Se poate plăti de la 500 de euro la 1.200 de ero pe lună doar pentru o persoană, ceea ce este mult, plus costurile de viaţă, cumpărăturile de la supermarket săptămânale…" a explicat consilierul Edmundo Victoria Stan.

La capitolul performanţă academică Germania, Danemarca şi Finlanda se află în top şase mondial. În Germania, universităţile de stat nu percep taxe de şcolarizare pentru cetăţenii UE. Iar în ţările nordice, studiile sunt gratuite. Cele mai scumpe rămân în continuare universităţile din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii, dacă viitorii studenţi nu obţin şi o bursă de performanţă care să mai reducă din cheltuieli. Dar pentru asta, dosarul candidatului trebuie să fie unul cu adevărat impresionant.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰