Titularizarea 2026 vine cu un calendar clar pentru cadrele didactice care vor un post în învățământ. Înscrierile încep în luna mai, iar proba scrisă are loc în mijlocul verii.

Titularizare 2026. Când încep înscrierile şi când e proba scrisă. Calendar complet

Înscrierile la Titularizare 2026 se fac în mai

Înscrierea candidaților la concursul național de Titularizare 2026 are loc în perioada 6 – 18 mai 2026, când dosarele trebuie depuse la inspectoratele școlare sau online, în funcție de procedura stabilită. Pentru cei care aleg varianta online, perioada de depunere este mai scurtă, respectiv 6 – 11 mai 2026, urmată de verificarea și validarea dosarelor. După această etapă, urmează analiza documentelor și confirmarea înscrierii, care se face până spre finalul lunii mai.

Calendar complet al examenului de Titularizare

După înscriere, concursul continuă cu mai multe etape esențiale. În luna iunie au loc probele practice, orale și inspecțiile la clasă, care sunt obligatorii pentru majoritatea candidaților. Aceste evaluări sunt importante, deoarece nota finală de titularizare este influențată atât de proba scrisă, cât și de rezultatele obținute la inspecție.

Proba scrisă, cea mai importantă etapă a concursului, este programată pe 21 iulie 2026. Examenul se desfășoară la nivel național, în centre de concurs organizate de inspectoratele școlare, și reprezintă criteriul principal pentru obținerea unui post titularizabil. Pentru a obține titularizarea, candidații trebuie să ia minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă.

Primele rezultate la proba scrisă sunt afișate la finalul lunii iulie, iar după contestații, rezultatele finale apar la începutul lunii august. Ulterior, încep ședințele de repartizare pe posturi, etapă în care candidații își aleg catedrele disponibile, în funcție de notele obținute.

Cine se poate înscrie la Titularizare

Titularizarea este examenul care permite angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ. Pentru a obține un post stabil, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7, în timp ce pentru suplinire este suficientă nota 5. Calendarul este strict, iar respectarea termenelor de înscriere și participarea la toate probele sunt esențiale pentru a nu pierde dreptul de a participa la concurs.

