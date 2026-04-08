Când începe vacanţa de vară 2026. Elevii care termina şcoala mai devreme

Finalul anului școlar 2025–2026 vine cu vești așteptate de elevi. Vacanța de vară începe în iunie, însă pentru unii, cursurile se încheie mai devreme.

Vacanța de vară 2026 începe la date diferite, în funcție de nivelul de studiu. Elevii din clasele terminale vor termina școala mai devreme decât ceilalți.

Vacanţa de vară începe pe 20 iunie 2026

Vacanța de vară pentru majoritatea elevilor începe pe 20 iunie 2026, după finalizarea cursurilor din anul școlar 2025–2026. Aceasta este data la care cei mai mulți elevi intră oficial în vacanță, după încheierea ultimului modul de învățare.

Anul şcolar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2027.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2027.

Elevii care iau vacanţa mai devreme în 2026

Nu toți elevii ajung până la această dată. Există categorii care încheie anul școlar mai devreme, din cauza examenelor naționale. Elevii de clasa a VIII-a termină cursurile, de regulă, la începutul lunii iunie, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională.

De asemenea, elevii de clasa a XII-a și a XIII-a de la seral/frecvență redusă finalizează cursurile chiar mai devreme, la finalul lunii mai, pentru a susține examenul de Bacalaureat.

Diferențele apar din cauza organizării examenelor naționale, care necesită o perioadă de pregătire și desfășurare. Astfel, elevii din anii terminali au un calendar adaptat, care le permite să se concentreze pe evaluările finale.

După încheierea anului școlar, elevii intră în vacanța de vară, care durează aproximativ trei luni. Pentru absolvenți, însă, această perioadă este marcată de examenele importante care le pot influența parcursul educațional.

Calendar simulare Evaluare Naţională 2026

Conform datelor furnizate de autorităţi, simularea pentru Evaluarea Naţională 2026 va avea loc în a doua jumătate a lunii martie, practic tot procesul fiind susţinut înainte ca elevii să intre în vacanţa de primăvară sau vacanţa de Paşte.

Probele scrise de la simulare Evaluare Naţională 2026 au loc în perioada 16-18 martie 2026. Pe 16 martie 2026 se susţine proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie 2026 se susţine proba scrisă la Matematică, iar pe 18 martie se susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor se face luni, 30 martie 2026, urmând ca din aceeaşi săptămână, respectiv de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii să intre în vacanţa de primăvară sau aşa-numita vacanţă de Paşte care ar urma să dureze până marţi, 14 aprilie 2026, inclusiv.

