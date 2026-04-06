Performanță remarcabilă pentru România în domeniul tehnologiei. Echipa Quantum Robotics, formată din elevii Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București, s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotică din Houston, Texas, după ce a devenit Campioană Națională la FIRST Tech Challenge România și a stabilit un record mondial de 463 de puncte într-un meci oficial.

Elevi din București, pe locul 1 mondial la robotică după un scor record

Rezultatul îi plasează pe locul 1 în lume în clasamentul punctajelor obținute în competiții. Finala națională a fost una spectaculoasă, iar echipa a intrat în competiție din postura de căpitan de alianță. Coordonarea excelentă și performanța tehnică au făcut diferența într-un meci decisiv, în care liceenii au depășit toate așteptările. În plus, Quantum Robotics a primit și Design Award I, premiu acordat pentru fiabilitatea, eficiența și durabilitatea robotului construit.

Datorită acestor rezultate, echipa a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care promovează performanța și susține tinerii cu potențial excepțional.

În spatele acestor rezultate stau luni întregi de muncă, testare și perfecționare. Totul a început într-un laborator de liceu, unde pasiunea pentru tehnologie s-a transformat într-un proiect capabil să concureze la cel mai înalt nivel internațional. Robotul echipei se remarcă printr-o soluție tehnică inovatoare: un sistem unic de manipulare și sortare a elementelor de joc, diferit de mecanismele clasice utilizate de alte echipe. În locul unui sistem rotativ convențional, elevii au dezvoltat o arhitectură proprie, optimizată pentru flux continuu. Această abordare le oferă un avantaj important în viteză și precizie, reducând timpii morți și crescând eficiența în timpul meciurilor. Designul compact și robust, adaptat cerințelor competiției din Houston, face ca robotul să fie nu doar rapid, ci și extrem de stabil în condiții de presiune. Practic, soluțiile tehnice gândite de elevi sunt comparabile cu cele dezvoltate la nivel universitar sau chiar industrial.

Quantum Robotics nu este la prima participare internațională. De-a lungul anilor, echipa a reprezentat România în competiții din Statele Unite, Canada și Coreea de Sud, iar în 2025 a participat la Michiana Premier Event, unde se întâlnesc unele dintre cele mai puternice echipe din lume.

Performanțele lor au atras atenția specialiștilor din domeniu. Reprezentanții Ministerului Energiei au apreciat echipa ca fiind „un exemplu de perseverență, creativitate și dedicare”, iar experții din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București au subliniat complexitatea proiectelor dezvoltate de elevi, care îmbină abilități practice avansate cu cunoștințe solide de inginerie.

De asemenea, în cadrul AI Expo Europe, Quantum Robotics a fost prezentată ca un model de excelență în educația STEM și implicare activă a tinerilor în domenii de vârf ale tehnologiei.

Pentru elevii din București urmează cea mai mare provocare: Campionatul Mondial din Houston. Acolo, vor concura cu cele mai bune echipe din lume și vor încerca să confirme că locul 1 mondial nu este doar o performanță de moment, ci începutul unei noi generații de excelență românească în tehnologie.

