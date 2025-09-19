La doar 19 ani, Mendel Emanuel Mendelsohn, un tânăr din Galați, a trecut de la laboratoarele de fizică din liceu direct la amfiteatrele de la Cornell University, una dintre cele mai respectate universități din lume. Acolo unde Carl Sagan, astronomul care a făcut cosmosul faimos prin seria Cosmos , și-a petrecut cariera, unde Hans Bethe a explicat cum luminează stelele și unde s-au format 33 de laureați ai Premiului Nobel.

Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani

Mendel a intrat deja în atenția lumii științifice printr-un palmares greu de ignorat: două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, câștigate în India și Brazilia, și trei medalii de argint la olimpiadele de fizică din 2025 – Europeană, Asiatică și Internațională. Vorbim despre competiții unde participanții, elevi de liceu, rezolvă probleme de nivel universitar: calcule orbitale, observații astronomice reale, experimente de laborator, totul sub presiunea timpului.

Astăzi, învățământul românesc nu e străin de aceste podiumuri. În fiecare an, loturile naționale de fizică și astronomie aduc medalii, însă poveștile individuale, cum e cea a lui Mendel, dau măsura sacrificiului din spatele rezultatelor. Câteva ore pe zi de studiu constant, tabere de pregătire unde problemele sunt mai grele decât la facultate și, mai ales, pasiunea de a înțelege cum funcționează universul.

Pentru publicul larg, fizica sau astronomia pot părea domenii abstracte. Dar aplicațiile lor sunt mult mai aproape de viața de zi cu zi decât credem: GPS-ul din telefon, telecomunicațiile prin satelit, chiar și unele tehnologii medicale sunt posibile datorită cercetărilor din aceste domenii. Practic, olimpicii ca Mendel antrenează mintea pentru a rezolva probleme care, peste ani, se transformă în inovații de care toți ne folosim.

Deși a ales să studieze în Statele Unite, la Cornell, Mendel nu vorbește despre o ruptură de România. Din contră, spune că „există speranță pentru cercetare în România”, un mesaj important într-un context în care mulți dintre tinerii cu rezultate similare aleg să rămână definitiv în străinătate.

Recunoașterea lui prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine firesc. Proiectul scoate în față tineri excepționali care, prin munca lor, pot schimba felul în care România se raportează la educație, știință sau cultură.

Mendel Mendelsohn e dovada că un copil din Galați, fascinat de matematică și de experimentele din laborator, poate ajunge să studieze în același loc unde s-au format unii dintre cei mai importanți oameni de știință ai secolului XX. Și mai e dovada că viitorul României poate fi scris și în limbajul stelelor.

