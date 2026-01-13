Într-o sală de clasă din București, Mihai Priboi, împreună cu alți 11 colegi de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a proiectat o colonie spațială pe orbita planetei Marte. Un an mai târziu, în 2024, visul s-a transformat în realitate: echipa „Space Settlement” a fost declarată câștigătoare a Marelui Premiu NASA Space Settlement Contest, cel mai prestigios concurs internațional pentru tinerii pasionați de știință și tehnologie.

Un tânăr român premiat de NASA, sprijinit acum de Coca-Cola HBC România

Proiectul lor, numit Project Nova 2, a fost ales cel mai bun dintre câteva mii de propuneri venite din peste 30 de țări. O lucrare complexă, care imagina o stație toroidală capabilă să susțină peste 2.000 de oameni de știință, coloniști și turiști, într-un ecosistem complet funcțional pe orbita lui Marte. România a devenit, astfel, a doua țară din lume care câștigă de două ori acest trofeu NASA, o performanță care a atras atenția comunității internaționale.

Pentru Mihai, totul a început din curiozitate și pasiune pentru fizică și tehnologie. Munca de luni întregi, nopțile petrecute calculând traiectorii și parametri gravitaționali, au fost răsplătite cu confirmarea că performanța românească poate ajunge în prima linie a inovației mondiale. După competiție, Mihai a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un program național care descoperă și susține tineri excepționali din educație, știință, cultură și sport.

La începutul acestui an, Coca-Cola HBC România, partener al campaniei, i-a oferit lui Mihai o bursă de excelență, ca recunoaștere pentru rezultatele sale remarcabile și pentru exemplul pe care îl oferă generației sale. Gestul are o semnificație mai mare decât un premiu individual: reprezintă un semn că mediul privat începe să se implice activ în sprijinirea tinerilor care pot schimba România prin idei, cercetare și inovație.

Pentru Mihai Priboi, bursa reprezintă un pas spre viitor. Visul lui este să studieze inginerie aerospațială și să contribuie la dezvoltarea unor tehnologii sustenabile pentru explorarea spațiului. În același timp, își dorește să rămână conectat la proiectele educaționale din România, acolo unde a învățat să gândească liber și să lucreze în echipă.

Performanța lui Mihai Priboi arată ce poate face educația românească atunci când este susținută și când primește sprijinul potrivit. În spatele succesului stă o echipă de profesori dedicați, în frunte cu profesoara Ioana Stoica, care a coordonat elevii de la „Vianu” în ambele participări la competiția NASA. Sub îndrumarea ei, tinerii au învățat să aplice cunoștințele din fizică, matematică și informatică pentru a imagina un viitor posibil, un viitor în care România are un loc la masa marilor puteri științifice.

Parteneriatul dintre Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Coca-Cola HBC devine, în acest context, un exemplu de colaborare între mediul educațional și cel de business. În locul unei sponsorizări punctuale, bursa oferită lui Mihai Priboi face parte dintr-o strategie mai amplă de recunoaștere și stimulare a tinerilor cu potențial înalt. Este o formă de investiție în capitalul uman care, pe termen lung, poate genera progres real.

