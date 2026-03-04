Antena Meniu Search
A murit compozitorul Jolt Kerestely

Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase".

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 12:19
"Astăzi s-a mai stins o stea a muzicii uşoare româneşti... Îndrăgitul şi emblematicul compozitor a plecat dintre noi lăsându-ne moştenire cele mai frumoase cântece de dragoste, musicaluri şi operete de succes. 'Copacul' său interpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu se află şi acum, după aproape 6 decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile", a anunţat teatrul de revistă pe pagina de Facebook.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al compozitorului va fi depus miercuri după-amiază în foaierul Teatrului de Revistă "Constantin Tănase" din Calea Victoriei, pentru toţi aceia care vor dori să-i aducă un ultim şi pios omagiu, a anunţat instituţia de cultură.

Zsolt Kerestely s-a născut pe 12 mai 1934, în localitatea Şiclod, judeţul Harghita.

