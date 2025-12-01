O sută de mii de oameni au asistat, astăzi, la parada militară din Bucureşti. Bunici, părinţi si copii au privit soldaţii români care au defilat umar la umăr cu aliaţii NATO, pe sub Arcul de Triumf. Tancurile şi elicopterele au fost principala atracţie, în lipsa avioanelor de luptă, care nu s-au mai înălţat din cauza vremii. După ceremonie, preşedintele Nicuşor Dan a rămas printre oameni, mai bine de o oră, pentru un maraton de selfie-uri.

La 107 ani de la Marea Unire, Parada de 1 Decembrie a strâns la Arcul de Triumf peste 100.000 de oameni. Multe familii cu copii care au fluturat steaguri tricolore s-au bucurat de defilarea militarilor români şi străini. Armata a scos la defilare ce are mai bun: Blindatele Piranha şi vehiculele JLTV, principalele sisteme pentru apărarea anti-aeriană Patriot şi Hawk, Ghepardurile care protejează graniţa cu Ucraina de dronele rătăcite şi lansatoarele de rachete Larom şi Himars.

A fost prima paradă de 1 Decembrie cu Nicuşor Dan preşedinte

Până anul viitor, când armata va primi primele tancuri noi - modelul american Abrams, la paradă a fost scos bătrânul TR 85 - poreclit Bizonul. Au făcut spectacol militarii călare, câinii de intervenție și trupele de vameși, alături de celebrul lor patruped - Maia. Avioanele de luptă au lipsit de la show din cauza plafonului de nori coborât. Momentul a fost înlocuit cu un recital folcloric. Elicopterele au prins însă o fereastră meteo și au reușit să survoleze Arcul de Triumf. În mulțime i-am întâlnit și pe aliații francezi, parte din grupul de luptă NATO dislocat în România. "Populația României este foarte prietenoasă, în special cu francezii. Suntem fericiți să fim aici", a declarat un locotenent colonel francez, comandant în cadrul NATO.



A fost prima paradă de 1 Decembrie cu Nicuşor Dan preşedinte. Şeful statului a inspectat garda de onoare, a depus o coroană de flori în memoria ostaşilor căzuţi pe câmpul de luptă, iar la final a făcut prima baie de mulțime ca şef al statului. "Cei mai mulţi mi-au urat la mulţi ani, unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important. E o zi de sărbătoare, azi, deci la mulţi ani tuturor românilor. Îi invit să continue să creadă în ţara asta", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

În tribuna oficialităţilor au mai luat loc premierul Ilie Bolojan, şeful PSD Sorin Grindeanu, dar şi fostul preşedinte Traian Băsescu. La finalul paradei, gardurile de protecţie au fost îndepărtate, iar copiii au fost lăsaţi să se urce pe tancuri şi taburi.

