Video Rezervaţia Tâmpa, monitorizată cu camere video de ultimă generație. Vandalii vor fi mai ușor de identificat

Din această primăvară, una dintre cele mai frumoase și accesibile zone de natură din Braşov va fi supravegheată cu un sistem video de înaltă performanță. E modul în care autoritățile vor să-i prindă pe cei care aruncă gunoaie la întâmplare sau vandalizează amenajările pentru turiști.

de Claudiu Loghin

la 14.03.2026 , 09:08

Zece noi camere video se montează în aceste zile, în puncte cheie din rezervația naturală Tâmpa. Două din acestea au acoperire de jur împrejur și o rezoluție atât de bună, încât permit observarea de la distanță a unor detalii precum fizionomia unei persoane.

Platforma Belvedere este una dintre zonele foarte cele mai predispuse la acte vandalism, dacă ne bazăm cel puţin pe precedentul ultimilor ani. Tocmai din acest motiv a fost nevoie de trei camere doar în această zonă.

Nu sunt primele camere video montate pe Tâmpa. E însă lucrarea care ar trebui să facă din această rezervație un loc mult mai sigur decât până acum.

Articolul continuă după reclamă

"Stăm foarte bine la capitolul aruncarea deşeurilor, dar sunt încă turişti care nu vor să accepte acest lucru şi aruncă. Nu foarte mulţi, dar aceste zone trebuiesc şi supravegheate video pentru a avea un control cât mai bun", a afirmat Viorel Mihai, ranger pe Tâmpa.

"Mi se pare utilă, da. Pentru că se pare că noi nu ştim să ne educăm altfel decât cu reguli, cu amenzi, cu sancţiuni", a spus un domn.

Traseul dintre stația superioară a liniei de telecabină, literele de pe Tâmpa și vârful muntelui este iluminat, tot din rațiuni de siguranță a turiștilor.

"S-a simţit nevoia unui sistem care să supravegheze întreaga zonă pentru că avem de a face cu vandalisme, avem de a face cu oameni care sar peste balustradă, se urcă la litere şi se pun pe ei înşişi în pericol", a afirmat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Primăria spune că unele camere vor fi folosite şi pentru a detecta rapid eventualele incendii de pădure.

O singură cameră fixă costă două mii de lei, preț în care sunt incluse și cablajele. Pentru o cameră rotativă, de înaltă definiție, autoritățile locale plătesc șapte mii de lei.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

tampa brasov supraveghere video gunoaie vandalism
Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: &#8220;E singura în care am încredere&#8221;
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Observator » Evenimente » Rezervaţia Tâmpa, monitorizată cu camere video de ultimă generație. Vandalii vor fi mai ușor de identificat