Din această primăvară, una dintre cele mai frumoase și accesibile zone de natură din Braşov va fi supravegheată cu un sistem video de înaltă performanță. E modul în care autoritățile vor să-i prindă pe cei care aruncă gunoaie la întâmplare sau vandalizează amenajările pentru turiști.

Zece noi camere video se montează în aceste zile, în puncte cheie din rezervația naturală Tâmpa. Două din acestea au acoperire de jur împrejur și o rezoluție atât de bună, încât permit observarea de la distanță a unor detalii precum fizionomia unei persoane.

Platforma Belvedere este una dintre zonele foarte cele mai predispuse la acte vandalism, dacă ne bazăm cel puţin pe precedentul ultimilor ani. Tocmai din acest motiv a fost nevoie de trei camere doar în această zonă.

Nu sunt primele camere video montate pe Tâmpa. E însă lucrarea care ar trebui să facă din această rezervație un loc mult mai sigur decât până acum.

Articolul continuă după reclamă

"Stăm foarte bine la capitolul aruncarea deşeurilor, dar sunt încă turişti care nu vor să accepte acest lucru şi aruncă. Nu foarte mulţi, dar aceste zone trebuiesc şi supravegheate video pentru a avea un control cât mai bun", a afirmat Viorel Mihai, ranger pe Tâmpa.

"Mi se pare utilă, da. Pentru că se pare că noi nu ştim să ne educăm altfel decât cu reguli, cu amenzi, cu sancţiuni", a spus un domn.

Traseul dintre stația superioară a liniei de telecabină, literele de pe Tâmpa și vârful muntelui este iluminat, tot din rațiuni de siguranță a turiștilor.

"S-a simţit nevoia unui sistem care să supravegheze întreaga zonă pentru că avem de a face cu vandalisme, avem de a face cu oameni care sar peste balustradă, se urcă la litere şi se pun pe ei înşişi în pericol", a afirmat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Primăria spune că unele camere vor fi folosite şi pentru a detecta rapid eventualele incendii de pădure.

O singură cameră fixă costă două mii de lei, preț în care sunt incluse și cablajele. Pentru o cameră rotativă, de înaltă definiție, autoritățile locale plătesc șapte mii de lei.

Claudiu Loghin

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰