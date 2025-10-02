Armata va pierde peste 350.000 de rezervişti anii următori, în condiţiile în care deja suntem pe minus cu zeci de mii de soldaţi. Ca să suplinească lipsa lor, ministerul Apărării caută voluntari între 18 si 35 de ani pe care să îi antreneze, să îi plătească și să îi transforme în militari profesionişti.

Legea privind pregătirea populaţiei pentru apărare introduce, în premieră, conceptul de militar voluntar în termen.

După adoptarea ei, tinerii între 18 şi 35 de ani se pot înscrie la un stagiu de pregătire militară care va dura patru luni.

4.000 de lei pe lună și bonus de peste 15.000 lei la finalul stagiului

În această perioadă, vor avea o soldă de aproape 4.000 de lei pe lună, iar la final vor încasa trei salarii medii brute, adică peste 15.000 de lei.

"E ca un job de 4 luni în care oamenii se duc și învață Armata. În mod voluntar, niște oameni pot alege să fie plătiți 4 luni pentru a învăța disciplina militară", a explicat preşedintele Nicuşor Dan la summitul de la Copenhaga.

"E un lucru care se întâmplă cam peste tot în Europa. Vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române, anual vor fi diverse pregătiri", a subliniat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

În prima etapă a programului, Ministerul Apărării se aşteaptă la 10.000 de voluntari.

"Cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în Armată, va fi dorinţa noastră să devină militari profesionişti", a adăugat ministrul Ionuţ Moşteanu.

Deficit major de personal în Armata Română

Asta în timp ce Armata Română suferă. Are o rezervă operaţională îmbătrânită şi pierde, în fiecare an, peste 100.000 de rezervişti.

"În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de soldați, la anul - 118.000, în 2027 - încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldaţi şi gradaţi care trec din rezervă în retragere", a mai precizat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Legile Apărării, adoptate în procedură de urgență

Ministerul Apărării Naţionale a cerut aprobarea Parlamentului pentru a cumpăra 216 tancuri de luptă, estimate la şase miliarde şi jumătate de euro. Furnizorul va fi obligat să producă ori să asambleze blindatele în ţara noastră. Armata va cumpăra și o corvetă uşoară din Turcia, în valoare de peste 220 de milioane de euro. Achiziția a fost aprobată de Parlament, iar contractul ar putea fi semnat luna viitoare.

Legea Apărării Naționale și legea privind pregătirea populaţiei vor fi trimise în Parlament şi adoptate în procedură de urgenţă.

