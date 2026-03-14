Imagini cu craterul de pe şoseaua Mihai Bravu din Capitală. Muncitorii scot plăcile de beton care s-au rupt

Pericol pentru şoferi. Asfaltul a cedat, în această dimineaţă, pe un important bulevard din Bucureşti, iar de-a lungul şoselei s-a format un veritabil crater. Circulaţia este blocată, iar echipele de la Termoenergetica verifică dacă surparea a afectat şi magistrala de apă care trece prin subteran.

Pe șoseaua Mihai Bravu, aproape de intersecția cu bulevardul Camil Ressu, în sectorul 3, unde traficul este blocat după ce carosabilul s-a surpat în această dimineață. La fața locului intervin echipele companiei municipale Terma Energetica.

Muncitorii au început deja lucrările și scot plăcile de beton care s-au rupt. Sunt plăci foarte vechi, montate aici acum aproape 50 de ani, deasupra unei magistrale importante de termoficare. Deși inițial s-a crezut că este vorba despre o suprafață destul de mică, afectată, muncitorii spun că spărtura din carosabil este de fapt mai mare pe dedesubt, tocmai de aceea vor fi scoase mai multe plăci de beton pentru a se putea verifica întreaga zonă.

În aceste momente se verifică integritatea magistralei care se află sub carosabil, dacă instalația nu a fost avariată, groapa va fi astupată, iar carosabilul refăcut într-o zi - două. Dacă apar însă spărturi în magistrală, lucrarea s-ar putea prelungi.

În această zonă era oricum programată modernizarea magistralei de termoficare, însă lucrările erau planificate pentru o etapă ulterioară, nu în aceste zile. Până la finalizarea intervenției, traficul rămâne blocat pe sensul dinspre Calea Vitan, către bulevardul Camil Ressu, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să folosească rute ocolitoare.

