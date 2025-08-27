Antena Meniu Search
4,1 km de conducte magistrale de termoficare din Bucureşti vor fi modernizate

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 14:30
Lucrările sunt finanţate în proporţie de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni, a scris edilul general, pe Facebook.

Este vorba despre:

- Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Bd. 1 Decembrie;

- Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Str. Matei Basarab, Calea Călăraşi, Bd. Decebal.

"În prezent, în Bucureşti, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare şi înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari şantiere", a precizat Bujduveanu.

