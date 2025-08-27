Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

4,1 km de conducte magistrale de termoficare din Bucureşti vor fi modernizate - Facebook

Lucrările sunt finanţate în proporţie de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni, a scris edilul general, pe Facebook.

Este vorba despre:

- Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Bd. 1 Decembrie;

Articolul continuă după reclamă

- Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Str. Matei Basarab, Calea Călăraşi, Bd. Decebal.

"În prezent, în Bucureşti, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare şi înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari şantiere", a precizat Bujduveanu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰