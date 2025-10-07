Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui incident într-o şcoală din Buftea

Un incident a avut loc marți la un liceu din Buftea. Cinci persoane, doi profesori și trei elevi, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un alt elev a pulverizat spray lacrimogen în clasă.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 18:36
Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident într-o şcoală din Buftea Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident într-o şcoală din Buftea - Profimedia

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, citat de Agerpres, evenimentul a avut loc marți, în jurul orei 10:00. Un elev în vârstă de 18 ani a pulverizat spray lacrimogen în interiorul școlii, afectând mai multe persoane aflate în apropiere.

"La fața locului s-au deplasat în scurt timp polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În cauză este vorba despre un tânăr de 18 ani, elev al unității de învățământ", a transmis Compartimentul Relații Publice al IPJ Ilfov.

În urma incidentului, trei elevi, cu vârste între 15 și 16 ani, și două cadre didactice, de 52 și 56 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

spray lacrimogen buftea scoala buftea incident ingrijiri medicale
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Evenimente » Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui incident într-o şcoală din Buftea