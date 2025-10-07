Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui incident într-o şcoală din Buftea

Un incident a avut loc marți la un liceu din Buftea. Cinci persoane, doi profesori și trei elevi, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un alt elev a pulverizat spray lacrimogen în clasă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, citat de Agerpres, evenimentul a avut loc marți, în jurul orei 10:00. Un elev în vârstă de 18 ani a pulverizat spray lacrimogen în interiorul școlii, afectând mai multe persoane aflate în apropiere.

"La fața locului s-au deplasat în scurt timp polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În cauză este vorba despre un tânăr de 18 ani, elev al unității de învățământ", a transmis Compartimentul Relații Publice al IPJ Ilfov.

În urma incidentului, trei elevi, cu vârste între 15 și 16 ani, și două cadre didactice, de 52 și 56 de ani, au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

