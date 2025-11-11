De la Bucureşti la Budapesta sau la Sofia, cu trenul, în doar şase ore. Şi în 12 până la Atena, în loc de 24 de ore- cât durează o călătorie în prezent. Este planul autorităţilor europene, care vor să creeze conexiuni rapide cu trenul între marile capitale de pe continent, pe care să se circule cu minimum 160 de kilometri pe oră. Realist pentru restul Europei, fantezist pentru România, unde viteza medie pe şine este, în 2025, de puţin peste 40 de kilometri pe oră.

Legături feroviare mai rapide, la jumătate faţă de cele din prezent şi mai puţină poluare. Este planul oficialilor de la Bruxelles care vor ca până în 2040 să se circule cu cel puţin 160 de kilometri pe oră.

O călătorie între Bucureşti şi Sofia ar urma să dureze şase ore în loc de zece, cât durează acum, iar una până în Atena tot de aici, din capitala ţării, ar urma să dureze 12 ore, la jumătate faţă de durata actuală. Asta în contextul în care în 2025 viteza medie de circulaţie pe şine, în România, a fost de puţin peste 44 de kilometri pe oră.

România a construit într-un deceniu 6 km de cale ferată

Articolul continuă după reclamă

Şi distanţa de la Bucureşti la Budapesta ar urma să fie parcursă în 6 ore şi 15 minute, în loc de 15 ore, cât durează acum. De altfel, peste tot în Europa distanţele se scurtează, de pildă pasagerii vor putea călători până în 2030 de la Berlin la Copenhaga în patru ore, în loc de şapte. Dacă pentru restul europenilor planul este posibil, specialiştii de la noi sunt sceptici.