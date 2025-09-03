Opt din zece blocuri branşate la reţeaua de termoficare din Capitală ar putea avea probleme la iarnă, cu apa caldă şi încălzirea. Sunt imobile la care agentul termic ajunge prin ţevi vechi şi de 60 de ani. Până acum, Primăria Capitalei a înlocuit puţin peste 200 de kilometri de reţea principală de termoficare.

"Ca să vă faceţi o idee, aşa arată ţevile vechi, pline de rugină, măcinate şi rămase fără izolaţie" a explicat reporterul Observator Andreea Milea.

80% din subteranul Capitalei arată la fel. Plin de ţevi de termoficare vechi şi de 60 de ani. În ultimii 5 ani au fost înlocuite doar 20% dintre conductele magistrale, adică 224 de kilometri de reţea dintr-un total de o mie.

"Aceasta este o conductă magistrală cu o lungime de aproximativ 1.800 de metri şi până acum aproape o jumătate din ea a fost schimbată. Conducta ajunge până la CET Grozăveşti şi dacă nu ar fi fost înlocuită, bucureşteni din câteva mii de blocuri nu ar fi avut iarna aceasta apă caldă sau căldură", a spus reporterul Observator Andreea Milea.

30 de şantiere de termoficare sunt deschise acum în Capitală

Întreaga conductă va fi înlocuită până la finalul lunii septembrie. Cele mai noi tronsoane date în folosinţă sunt în bulevardul Kiseleff şi în apropiere de Piaţa Universităţii.

În total, 30 de şantiere de termoficare sunt deschise acum în Bucureşti, iar 20 dintre ele sunt plătite cu bani europeni. Câteva vor fi gata până în decembrie. Altele, abia la finalul anului viitor sau la începutul lui 2027.

"Noile conducte au un diametru de un metru şi pe lângă asta au şi o izolaţie de 10 centimetri" a mai spus reporterul Observator Andreea Milea.

"Ele pleacă din CET-uri, ajung în punctele termice de unde deservesc alimentarea blocurilor şi a mii de oameni. […] Durata de viaţă a acestor ţevi este undeva la 50 de ani", a explicat Andreea Guzulescu, angajată în domeniul controlului calităţii.

Intersectările cu reţele uitate întârzie finalizarea lucrărilor

De multe ori, realitatea din subteran nu coincide cu planurile de la suprafaţă. Inginerii găsesc mereu reţele de utilităţi uitate, care întârzie şantierele.

"Intersectări cu conducta de gaze, intersectări cu conducta de apă şi schimbarea de direcţii neprevăzute sub clădiri, instituţii. Ce înseamnă asta pentru un şantier? Îngreunarea execuţiei, întârzierea finalizărilor", a spus şeful de şantier Constantin Badiu.

Lucrările de înlocuire a conductelor vechi presupun însă disconfort pentru locuitorii din Bucureşti. De la 1 septembrie, la peste 1.100 de blocuri din oraş, agentul termic nu va mai ajunge până la finalul săptămânii.

