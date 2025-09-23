Şapte oameni sunt răniţi în fiecare zi, în accidente cu trotinetele electrice. Iar de la începutul anului, nouă persoane şi-au pierdut viaţa. Cel mai recent deces a avut loc astăzi - un bărbat de 58 de ani din Mediaş.

În disperarea de a-i proteja pe cei care se urcă pe trotinete şi circulă fără protecţie şi nicio regulă, autorităţile din două oraşe au decis să le interzică.

O scenă tot mai des întâlnită în trafic: tineri pe trotinete, uneori câte doi, fără cască și zero reguli. Datele poliției arată un trend îngrijorător: în fiecare zi, șapte persoane ajung la spital după accidente în care au fost implicate trotinete.

"Dacă ar fi să facem o comparaţie, în prima jumătate a acestui an au avut loc mai multe accidente în care au fost implicate trotinete decât în tot anul precedent, practic numărul acestor incidente se dublează de la un an la altul", a explicat Bogdan Dinu, reporter Observator.

Dar cifrele nu-i sperie pe trotinetişti.

Nouă oameni au murit anul acesta în timp ce erau pe trotinete electrice. Cel mai recent caz - un bărbat de 58 de ani din Mediaş.

După ce primăria din Piatra Neamț a interzis închirierea trotinetelor, în urma unui accident mortal, autoritățile din Buzău pregătesc o decizie similară. Le interzic în centrul oraşului.

Autoritățile spun că măsura ar putea fi extinsă şi spre alte zone din oraş - în perimetrul şcolilor şi pe bulevardele foarte aglomerate.

