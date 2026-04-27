Video Premierul Ilie Bolojan anunţă ca Guvernul va ajuta familiile afectate de incendiul devastator din Soveja

Zeci de gospodării din Soveja s-au făcut scrum în urma unui incendiu devastator. Pompierii au reuşit să stingă flăcările duminică seara, după o intervenţie care a durat aproape nouă ore. Au participat peste 200 de pompieri, 160 de jandarmi şi 30 de poliţişti care au luat parte la această operaţiune.

de Adrian Obreja

la 27.04.2026 , 07:53

Totul a pornit duminică dimineaţă, în jurul orei 10:00, când a fost anunţat la 112 un incendiu la o locuinţă în Soveja. Când au ajuns primele două echipaje de pompieri, deja focul cuprinsese trei case şi au fost suplimentaţi pompierii. Au fost chemaţi toţi cei din judeţ.

Ulterior, vântul puternic a dus la extinderea incendiului la 11 locuinţe, motiv pentru care au fost chemate ordine din judeţele vecine, Buzău, Bacău, Braşov şi Galaţi.

În total, 32 de locuinţe au fost făcute scrume în incendiul devastator de duminică din Soveja. Mai multe familii au rămas doar cu hainele pe care le aveau pe ei în momentul incendiului, pentru că totul în sat a fost făcut scrum.

În acest moment, sunt echipaje de pompieri în zonă, care monitorizează situaţia, pentru a stinge eventualele focare ascunse. Urmează să se facă o evaluare a pagubelor.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, de asemenea, că Guvernul va încerca să îi sprijine pe toţi cei care au rămas fără case în incendiu.

Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Cu ce se ocupă Dominique, fiica lui Marius Lăcătuș, la Istanbul. Meseria inedită pe care o are: „E complicat. Nu e un job normal”
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
