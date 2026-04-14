După masa bogată de Paște și petrecerile care au ținut până târziu în noapte, mulți români au simțit nevoia să își înceapă a doua zi de Paște într-un ritm mai ușor. Iar fiecare a avut propriile "trucuri" pentru a-și reveni după excesele de sărbători. Și fie că vorbim de remediile populare precum zeama de varză, clasicele plimbări în natură sau chiar reprizele de dans din bazinele Băilor Felix, toate au avut într-un final rezultatul dorit.

După agitația din prima zi de Paște, următoarea zi vine cu un ritm mai liniștit. Dimineața începe, de cele mai multe ori, cu ceva ușor, iar mâncărurile sau băuturile mai simple sunt soluția perfectă după mesele pline.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"A fost petrecere, dar acum suntem bine, ne revenim. Ne ajută și o limonadă, o murătură, ciorbă acră", a spus proprietara unei pensiuni, Adina Seliște.

Articolul continuă după reclamă

Remediul salvator după masa de Paşte

La prima vedere par niște preparate banale, dar pentru mulți sunt remediul salvator.

"Zeama de varză e cea mai bună", spune un bărbat.

"Am și mâncat, am și băut, am și dansat, am și cântat. [...] Refacem digestia, reparăm ce am stricat. [...] Sper să ne plimbăm un pic cu bicicleta să ne aerisim, după aceea ne punem la drum", a spus un alt bărbat.

Și chiar dacă e greu, în special de sărbători, să ne abținem din a ne bucura de toate bunătățile tradiționale, regula de care ar trebui să ținem totuși cont e mereu aceeași – să păstrăm echilibrul.

Unde s-au plimbat turiștii după Paște

În Buzău, Vulcanii Noroioși au fost locul ideal unde turiștii și-au găsit liniștea. Zona a fost animată de turiști cazați pe Valea Buzăului, care au luat la pas împrejurimile.

"Fiind și a doua zi de Paște, am zis să petrecem cât mai frumos în natură, alături de copil, în conexiune cu natura", a spus un turist.

"E unic, de asta am și venit. Noi, de la Călărași, ajungem mai rar în zonă", a spus o turistă.

Iar cei mai fascinați au fost, de departe, cei mici.

Pentru fotografii profesioniști, locul oferă cadrul perfect.

"Eu aș fi preferat să îl fotografiez fără persoane, dar nu avem norocul ăsta, trebuie să prinzi lumină și mai bună", a spus fotograful Liviu Nanu.

Peisajul spectaculos și unicitatea locului transformă Vulcanii Noroioși într-o destinație tot mai căutată.

La Băile Felix, după zile de festin, turiștii au schimbat decorul – au lăsat mesele îmbelșugate pentru piscina plină cu spumă.

"Ca și grad de ocupare a fost ca și anul trecut, adică de 100%. […] Unii dintre oaspeții noștri au optat și pentru varianta de a-și prelungi sejurul, alții și-au respectat sejurul pe care și l-au rezervat inițial", a spus directorul unui complex balnear, Dumitru Fechete.

"Pot spune că m-am simțit ca o regină și s-a meritat. În mod normal gătesc, fac cozonaci, dar anul acesta a fost altfel și nu îmi pare rău", a spus o turistă.

Pentru turiști, distracția s-a încheiat de ieri, iar mulți dintre ei se întorc de astăzi la birouri.

Laura Ilioiu

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰