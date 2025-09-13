Andrea Bocelli, simbol al muzicii italiene și unul dintre cei mai iubiți tenori din lume, a adus aseară, la Festivalul Unforgettable, momente pline de emoţie. Alături de Corul Operei Naționale Române, artistul a oferit un spectacol memorabil în fața a peste 70.000 de spectatori adunați în Piața Constituției. Spectacolul magistral, botezat pe bună dreptate "Noaptea Legendelor", a debutat cu maestrul Gheorghe Zamfir.

Cea de-a doua zi a Festivalului Unforgettable a început spectacolul maestrului Gheorghe Zamfir. "Regele Naiului" a atins sufletele tuturor celor prezenţi. Sunetul inconfundabil al naiului a pregătit publicul pentru cel mai aşteptat moment: recitalul legendarului tenor Andrea Bocelli.

Pentru Italia, Bocelli înseamna mândrie, tradiţie şi o voce care trece dincolo de graniţe. Pentru publicul din România, apariţia lui este o ocazie rară şi un moment în care muzica poate atinge inimi. În faţa celor peste 70.000 de oameni, Bocelli a susţinut un spectacol de neuitat. Artistul iubit de o lume întreagă a fost acompaniat de Corul Operei Nationale Române, dar şi de o mulţime de soprane şi tenori internaţionali, dar şi dansatori.

Unii dintre fanii tenorului italian au venit de departe, ca să se bucure de momentele pline de solemnitate. Alţii, în schimb, au făcut din Unforgettable o tradiţie. Iar aşteptările nu i-au înşelat.

Ultima zi la Unforgettable Festival: Jose Carreras, Arash şi Loreen - pe scena din Piaţa Constituţiei

Cei care nu au apucat să se bucure de muzica pop-simfonică, o pot face astăzi, în ultima zi de festival, când pe scenă vor urca Jose Carreras, Arash și Loreen.

Cu o carieră remarcabilă întinsă pe mai bine de cinci decenii, José Carreras a cucerit inimi pe cele mai mari scene ale lumii şi a marcat epoci întregi prin interpretări memorabile din operele lui Verdi, Puccini şi Bellini. Cunoscut pentru faimosul trio ''The Three Tenors'', alături de Luciano Pavarotti şi Plácido Domingo, Carreras a captivat publicul din întreaga lume prin concerte memorabile şi înregistrări care au intrat în istoria muzicii clasice.

Albumul ''The Three Tenors in Concert'' din 1990 rămâne cel mai bine vândut album de muzică clasică din toate timpurile, potrivit site-ului evenimentului.

