După 15 ani de promisiuni, un proiect pentru fluidizarea circulaţiei din Bucureşti primeşte undă verde. Toamna viitoare încep lucrări pentru pasajul suspendat de pe şoseaua Petricani, una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei. Observator prezintă în exclusivitate planurile podului care va costa aproape o jumătate de miliard de lei.

- A fost aprobat podul peste bariera de la şoseaua Petricani. Va costa 400 de milioane de lei

Zeci de mii de maşini sunt prinse zilnic în blocajele din aceast zonă din nordul Bucureştiului. Şoferii îşi pierd timpul şi nervii printre barierele de pe marginea căii ferate Bucureşti - Constanţa. Primăria promite din anul 2010 un pasaj suspendat peste calea ferată ca să evite ambuteiajele. Lucrările vor începe, în sfârşit, peste 12 luni.

Pasajul Petricani va costa 400 de milioane de lei

Podul de pe şoseaua Petricani va avea aproape un kilometru lungime şi va trece pe deasupra celor două intersecţii supraaglomerate din zonă - cea cu şoseaua Fabrica de Glucoză şi cu bulevardul Dimitrie Pompeiu. Apoi va merge peste calea ferată. Odată cu el, zona se va schima radical. Pe un teren viran vor apărea un centru comercial, o sală polivalentă şi o parcare, la comanda Primăriei Sectorului 2 care vrea să preia proiectul de la Primăria Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

"E o discuţie legată de gestionarea investiţiilor publice şi de buget. Sectorul 2 cred eu că poate finaliza mai rapid acest pasaj", a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2. "Si noi suntem dornici să colaborăm mai ales că acolo va fi si extinderea staţiei de metrou pe acea parte", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei. Pasajul Petricani va costa 400 de milioane de lei, iar primarul Sectorului 2 vrea să atragă şi fonduri europene pentru această investiţie.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰