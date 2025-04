"Nu mai putea, tremura şi nu mai putea să stea pe picioare", povesteşte bunicul.

După ce a petrecut ziua alături de bunicul său, copilaşul a intrat în casă. Din cauză că minorul era bolnav, bătrânul i-a dat tratamentul. Profitând de neatenţia acestuia, băieţelul a înghiţit o substanţă toxică.

"I-am dat sirop. S-a nimerit o problemă, a fost un bidonaş de formol", povesteşte bunicul.

Vezi și

La scurt timp însă, bătrânul şi-a dat seama că ceva nu este în regulă.

"Şi-a dat ochii peste cap. Nu doar o dată, de cinci-şapte ori", povesteşte bunicul.

Disperat, bărbatul a apelat la un leac băbesc pentru a-l salva pe băieţel.

"Am ieşit cu copilul, am muls vaca din grajd, de acolo. Am gustat şi eu o gură din bidon. Am băut o gură de lapte de la vacă şi am venit la copil şi i-am dat pe gât. Copilul nu mai putea. Aşa strângea guriţa", povesteşte bunicul.

Iar asta i-ar fi putut provoca mai mult rău, decât bine

"El a avut o boală. Nu avea voie să bea lapte de vacă, de capră, de oaie", povesteşte bunicul.

La scurt timp, inima micuţului nu a mai rezistat, iar salvatorii nu au mai putut face nimic.

"Manevrele de resuscitare aplicate nu au dus la rezultatul scontat, adică revenirea la viaţă a copilului, motiv pentru care a fost pronunţat decesul", spune Dr. Adrian Colibaba.

"Nu s-a mai putut nimic, copilul era deja mort în braţele noastre. În braţele mele şi ale bunicii", povesteşte bunicul.

Distrus în urma şocului provocat de moartea fulgerătoare a micuţului, tatăl acestuia încă speră la un miracol.

"Eu tot sper că copilul meu trăieşte. Copilul meu tot sper că trăieşte. Era să îl pierd, când era mititel, era să îl pierd. Nu ştiu ce s-a întâmplat, Dumnezeu, nu ştiu", spune tatăl.

În urma tragediei, mai multe echipaje de poliţişti au sosit la faţa locului.

"Au deschis o anchetă în acest caz, cercetările fiind continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectur săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", spune Ag. Șef. Dumitrache Gabriel, IPJ Bacău.

În loc să se bucure de venirea sărbătorilor pascale, familia se pregăteşte acum de înmormântare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că România ar trebui să dea explicaţii Statelor Unite pe tema alegerilor anulate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰