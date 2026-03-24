Drumul european de la graniţa judeţelor Vaslui şi Galaţi mai face o victimă. Un bărbat a murit, după ce s-a ciocnit cu maşina de un TIR. Șoferul camionului s-a salvat în ultima clipă, după ce a spart parbrizul și a ieșit din cabină.

"Băi, dar ia foc ăsta. N-ai ce să mai faci...Aoleu...", spune un martor.

Tragedia a avut loc în localitatea Șapte Case, aproape de ora 17. Autoturismul circula cu viteză, iar asta a făcut ca impactul cu TIR-ul să fie devastator. Maşina a fost pur şi simplu zdrobită, motorul a zburat la metri distanţă, iar autocamionul a luat foc şi s-a răsturnat pe de-a curmezişul şoselei.

"Din nou o tragedie, din păcate, pe acelaşi E581, acelaşi drum în care de fiecare dată avem probleme", a declarat Eduard Popica, prefect judeţul Vaslui.

"Ne-am deplasat cu 2 autospeciale cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi 2 autospeciale de acordarea primului ajutor medical", a declarat Mugur Bejan, Detaşamentul de Pompieri Vaslui.

A murit pe loc în urma unui impact devastator

Ca prin minune, şoferul TIR-ului a reuşit să se salveze în ultimul moment, după ce a spart parbrizul cu picioarele şi a ieşit pe picioarele lui din cabină. Nu de acelaşi noroc a avut parte şoferul maşinii: bărbatul a murit, prins între fiarele contorsionate.

Nenorocirea vine după ce, acum trei zile, un autocar cu 42 de pasageri s-a răsturant pe marginea drumului, tot pe drumul european 581. Un pasager de 62 de ani, proiectat prin geam, a fost ucis pe loc. Alături îi stăteau soţia şi fiica. Iar tragediile se tot repetă, spun şoferii, deja obişnuiţi cu şoseaua.

"Unii şoferi se gândesc că fac o depăşire la noi cu camioanele că noi mergem mai greu că suntem încărcaţii şi zice că reuşeşete să o facă că e depăşire". "Ori a adormit la volan, ori se uita la telefon şoferul de pe autoturism". "Mulţi cred că au experienţă, dar într-adevăr, în situaţii dificile nu te ajută nici experienţa pe care o ai", spun oamenii.

Circulația între Crasna și Bârlad a fost blocată timp de două ore, iar coloanele de mașini s-au întins pe mai bine de trei kilometri.

