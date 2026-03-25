Video Între viaţă şi moarte, după ce a fost izbit în plin de o maşină în Vaslui. Momentul, surprins de o cameră
Un vasluian de 53 de ani din Muntenii de Jos se zbate între viaţă şi moarte, după ce a fost izbit de o maşină.
Camerele de supraveghere au surprins momentul în bărbatul traversează neregulamentar şi este lovit în plin. Salvatorii ajunşi la tragedie l-au găsit pe bărbat în stop cardio-respirator.
După mai bine de jumătate de oră, au reuşit să-l readucă la viaţă. Acum este intubat, iar şansele de supravieţuire sunt minime, spun medicii. Poliţiştii au deschis un dosar penal.
