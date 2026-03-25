Un vasluian de 53 de ani din Muntenii de Jos se zbate între viaţă şi moarte, după ce a fost izbit de o maşină.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în bărbatul traversează neregulamentar şi este lovit în plin. Salvatorii ajunşi la tragedie l-au găsit pe bărbat în stop cardio-respirator.

După mai bine de jumătate de oră, au reuşit să-l readucă la viaţă. Acum este intubat, iar şansele de supravieţuire sunt minime, spun medicii. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰