La Timişoara au ajuns şi câteva dintre familiile victimelor din accident. Autorităţile au anunţat că vor face demersuri pentru ca repatrierea celor care şi-au pierdut viaţa să fie făcută când mai repede.

Răniții sunt în stare stabilă, spune managerul Spitalului Județean din Timișoara. Unul este internat în secția de neurochirurgie. Vorbim de cel care are leziuni minore și care a ieșit efectiv pe picioarele lui din vehiculul implicat în accident.

Al doilea este în secția de ortopedie. Are o fisură la bazin și este conștient și cooperant. Iar al treilea este cumva în starea cea mai gravă, este internat în secția de Anestezie-Terapie Intensivă a Clinicii de Traumatologie Casa Austria, are mai multe leziuni, fractură la coloană cervicală, la umăr, la coaste, dar nu au necesitat intubație și nici ventilație mecanică și nu a fost supus niciunei intervenții chirurgicale. Cu toții sunt transferabili. Asta dacă familiile doresc acest lucru pot fi duși în Grecia.

Însă acum încep demersurile pentru identificarea victimelor. Mai multe rude au ajuns deja atât la Spitalul Județean, cât și la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru aceste proceduri de identificare. Iar după identificare, potrivit ambasadei Greciei la București, se va trece la repatrierea trupurilor victimelor.

Articolul continuă după reclamă

Posibile cauze ale accidentului

Legat de cauzele accidentului am văzut mai multe ipoteze luate în calcul. Însă una confirmată pentru Observator de un medic care a discutat cu unul dintre supraviețuitori este aceea unei erori date de sistemul lane assist din cauza căreia s-ar fi blocat volanul. Oricum, după cum spunea și avocatul clubului PAOK care a fost aici la Timișoara, vehiculul va fi supus unei expertise tehnice pentru a se stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Am văzut și incidente la spital în această dimineață. Rudele sunt extrem de agresive și au lovit o cameră de filmat a unei televiziuni naționale. A fost un apel la 112 iar imediat după, prefectul județului a decis să solicite sprijinul jandarmeriei pentru ca lucrurile să nu degenereze. Este foarte importantă această colaborare între Uniunea Elena și autoritățile din România. Cele din Timiș, Consiliul Județean în special a anunțat că va oferi cazare gratuită tuturor rudelor victimelor care vin aici pentru a identifica morții sau pentru a ține legătura cu răniții.

Ancheta în acest caz este în plină desfășurare. Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă judecătoria Lugoj într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Vorbim, iată, de cel mai grav accident din România din ultimii șase ani.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰