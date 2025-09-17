Antena Meniu Search
A părăsit arestul la domiciliu ca să-şi cumpere alcool. Tânăr din Dâmboviţa, reținut pentru evadare

Un tânăr de 26 de ani din Dâmbovița a fost reținut după ce a fugit din arestul la domiciliu pentru a merge să cumpere băuturi alcoolice. Acum riscă să ajungă după gratii, fiind cercetat pentru evadare, scrie Agerpres.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 16:49
Imagine ilustrativă

Potrivit sursei citate, tânărul, cercetat pentru evadare, a fost reţinut marţi, de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

"Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 25 august a.c., bănuitul, în timp ce se afla sub măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, ar fi părăsit domiciliul din localitatea Râncăciov şi s-ar fi deplasat la o societate comercială pentru a cumpăra băuturi alcoolice", au informat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Tânărul va fi prezentat magistraţilor, miercuri, cu propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.

