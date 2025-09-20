Un accident cumplit a curmat viața unui tânăr de 29 de ani din Tecuci. Mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a fost proiectată într-un gard, iar impactul i-a fost fatal.

A pierdut controlul volanului și a murit pe loc. Șofer, zdrobit cu mașina de gardul casei, în Tecuci

Un accident mortal a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Tecuci, județul Galați. Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a lovit un copac și a fost aruncat apoi în gardul unei case.

Accidentul s-a produs la ora 02:21, pe strada Ana Ipătescu. Potrivit polițiștilor, șoferul nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga, a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil.

Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânăr și au declarat decesul. Trupul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.

Autorităţile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei.

