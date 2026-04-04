A profitat de durerea unor bătrâni şi le-a cerut bani pentru lucrări funerare fictive. Prejudiciu de mii de €

Un bărbat din Hunedoara este acuzat că a profitat de vulnerabilitatea unor oameni în vârstă, pe care i-ar fi păcălit cu promisiuni false de lucrări funerare. Timp de mai bine de un an, suspectul ar fi cerut bani în avans pentru amenajarea locurilor de veci, fără să își respecte angajamentele, provocând un prejudiciu de peste 80.000 de lei.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au descins la domiciliul acestuia şi au ridicat mai multe bunuri şi o sumă de bani, considerate ca fiind obţinute ilegal.

Victimele erau racolate chiar în cimitir

"Poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale Vulcan au pus în aplicare, la data de 3 aprilie, un mandat de percheziţie domiciliară emis de Judecătoria Petroşani într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În urma descinderii, au fost identificate mai multe bunuri de interes operativ, precum şi suma de 70.000 de lei, despre care anchetatorii au stabilit că provine din activităţi infracţionale. Banii urmează să fie restituiţi persoanelor vătămate", au transmis, sâmbătă, reprezentanţii IPJ Vulcan.

Anchetatorii au arătat că bărbatul obişnuia să îşi racoleze victimele în incinta cimitirului din localitate şi, profitând de încrederea şi naivitatea acestora, le solicita bani pentru diverse lucrări la locurile de veci, pe care în realitate nu le-a executat sau nu le-a finalizat, scrie Agerpres.

Cum acţiona şi ce sume cerea

"Din cercetări a reieşit ca, în perioada 2024 - 2025, bărbatul de 46 de ani ar fi indus în eroare mai multe persoane din municipiul Vulcan, abordându-le în incinta cimitirului şi promiţându-le lucrări de construcţie sau reabilitare a locurilor de veci. Sub acest pretext, solicita diverse sume de bani drept avans, continuând ulterior să ceară alte sume suplimentare pentru presupuse materiale sau lucrări, fără a-şi respecta însă angajamentele. În total, prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 80.100 lei", au precizat poliţiştii.

Autorităţile recomandă persoanelor din municipiul Vulcan ca, în cazul în care au fost victime ale unor fapte similare, să sesizeze de îndată poliţia pentru continuarea cercetărilor şi recuperarea prejudiciilor.

