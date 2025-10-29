A sfârșit tragic, între fiarele mașinii. Șoferul pierduse controlul volanului și a intrat într-un autobuz

Accident grav într-o localitate din judeţul Mureş. Un șofer și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un autobuz plin cu călători.

Accident grav într-o localitate din judeţul Mureş. Un bărbat de 42 de ani, livrator de pizza, a sfârşit tragic după ce a pierdut controlul maşinii, a intrat pe contrasens şi s-a lovit de un autobuz plin cu pasageri, care venea din sens opus.

În urma impactului devastator, şoferul a rămas încarcerat, iar medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

"De asemenea, conducătorul autobuzului, în vârstă de 48 de ani, din Târgu Mureș, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a declarat Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

