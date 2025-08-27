Şapte persoane, inclusiv un copil de 3 ani, au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate două vehicule, un Volvo şi o Toyota. Ulterior, micuţul a decedat. Accidentul s-a produs miercuri, pe DN 7, în localitatea Bujoreni, din judeţul Vâlcea.

”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de prim ajutor, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, DN 7”, anunţă ISU Vâlcea, precizând că în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi 8 persoane.

Conform reprezentanţilor ISU, au fost evaluaţi medical toate persoanele aflate în cele 2 autovehicule, ulterior şapte dintre ele fiind transportate la spital. Printre acestea este şi un copil în stop cardio-respirator. Nu au fost persoane încarcerate.

Aflat în stop cardio-respirator, copilul a decedat ulterior. Traficul, blocat din cauza accidentului, a fost reluat în condiţii normale.

Potrivit IPJ Vâlcea, în accident au fost implicate două autoturisme - Toyota și Volvo. Din primele cercetări, vinovat ar fi șoferul Volvo, care, din motive ce urmează a fi stabilite, a lovit autoturismul din față. În Toyota, pe locul din dreapta-față, se afla o femeie care ținea copilul în brațe. Minorul a suferit răni grave, fiind suspect de fractură craniană. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

La accident au intervenit forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare şi o autospecială SMURD, precum şi 3 ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

De asemenea, pompierii au acţionat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.

