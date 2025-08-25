Nouă persoane au fost rănite, în noaptea de duminică spre luni, într-un accident produs în localitatea Câlnic, județul Gorj. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent, iar toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, nicio persoană nu a fost încarcerată, menţionează Mediafax.

Accident cu 9 victime în Gorj, după ce un microbuz s-a ciocnit violent cu o mașină la Câlnic

Potrivit ISU Gorj, accidentul a avut loc în jurul orei 00:00, între un autoturism și un microbuz pe raza localității Câlnic.

Echipajele de intervenție au constatat că în urma impactului au fost rănite nouă persoane.

Din fericire, toate victimele au fost conștiente și cooperante, nefiind încarcerate.

Toate cele nouă victime, trei femei cu vârste între 44 și 50 de ani și șase bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani au fost evaluate medical la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

