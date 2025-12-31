Accident cu trei mașini la ieșirea de pe A4, în Constanța. Cinci persoane implicate, una monitorizată
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc miercuri, la ieșirea de pe autostrada A4, în Constanța. Cinci persoane se aflau în mașinile implicate, iar la fața locului au intervenit echipaje de pompieri și mai multe ambulanțe, una dintre victime fiind monitorizată de cadrele medicale.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, miercuri, despre producerea unui accident rutier, în care au fost implicate trei autoturisme, la ieşirea de pe A4 spre Valu lui Traian.
La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă, un echipaj SMURD B2 şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean.
În acest accident au fost implicate cinci persoane, una dintre acestea fiind monitorizată de echipajul SMURD.
