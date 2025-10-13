Antena Meniu Search
Video Accident cumplit în Suceava. Trei tineri la spital, după ce s-au ciocnit cu motocicletele

Accident cumplit pe în Gura Humorului, judeţul Suceava. Trei persoane au fost rănite după ce motocicletele pe care se aflau s-au lovit puternic.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 08:12

Unul dintre conducători, inconştient, a fost transportat de urgenţă la spital. Şi persoana care se afla cu el pe motocicletă a avut nevoie de îngrijiri de specialitate şi a fost preluată de o ambulanţă.

Cel de-al doilea motociclist a primit îngrijiri medicale la faţa locului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi trebuie să stabilească cum s-a produs totul.

gura humorului suceava victime motocicleta
