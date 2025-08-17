Antena Meniu Search
Video Accident cumplit pe DN6, lângă Orșova: motociclist de 59 de ani, lovit de un autocar și un TIR

Un accident cumplit a avut loc, în această dimineaţă, pe DN6, în apropiere de Orşova. Un motociclist de 59 de ani s-a lovit de un autocar și un autotren.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 14:18

Acesta a derapat pe şosea şi a intrat mai întâi în autocarul care venea din sens opus. Apoi, din spatele motociclistului a venit şi TIR-ul, care a derapat la rândul lui. Traficul rutier a fost blocat în zonă până la eliberarea şoselei.

