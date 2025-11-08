Antena Meniu Search
Video Cum s-a crezut un motociclist din Târgu Mureș regele şoselelor: 13 depășiri neregulamentare în câteva minute

Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. Bărbatul a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.

08.11.2025

Potrivit IPJ Cluj, incidentul a avut loc în 25 octombrie. Polițiștii rutieri, cu sprijinul unui echipaj aerian din cadrul IGAV, au surprins un motociclist în timp ce efectua 13 depășiri neregulamentare peste linia continuă pe DN1-E60, între localitățile Negreni și Huedin.

Amendă de 16.000 de lei 

În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Târgu Mureș.

Pe numele acestuia au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile.

