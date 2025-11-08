Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. Bărbatul a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.

Potrivit IPJ Cluj, incidentul a avut loc în 25 octombrie. Polițiștii rutieri, cu sprijinul unui echipaj aerian din cadrul IGAV, au surprins un motociclist în timp ce efectua 13 depășiri neregulamentare peste linia continuă pe DN1-E60, între localitățile Negreni și Huedin.

Amendă de 16.000 de lei

În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Târgu Mureș.

Articolul continuă după reclamă

Pe numele acestuia au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰