Accident de groază în Câmpia Turzii, între o maşină şi un microbuz. Opt persoane au ajuns la spital

Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs între un microbuz şi un autoturism, în Câmpia Turzii.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 10:32
- ISU

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj au anunţat că pompierii de la Turda au intervenit, sâmbătă dimineaţă, la un accident rutier petrecut pe strada Laminoriştilor din municipiul Câmpia Turzii. 

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj. 

”Echipajele operative au găsit un microbuz şi un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Au fost consultate zece persoane la locul accidentului, dintre care opt au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.  Conform primelor evaluări, cei cinci bărbaţi şi trei femei transportaţi la spital prezentau afecţiuni uşoare”, au anunţat reprezentanţii ISU Cluj.

Redactia Observator
Redactia Observator



