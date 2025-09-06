Antena Meniu Search
Video Accident de groază în Scânteia. Doi bărbaţi au murit, alte 3 persoane rănite între care o tânără însărcinată

O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit şi trei persoane au fost rănite.

de Redactia Observator

la 06.09.2025 , 09:32

Accident cumplit, aseară, în comuna Scânteia, din judeţul Iaşi. Un bărbat de 50 de ani şi unul de 21 de ani şi-au pierdut viaţa după ce căruţa în care se aflau a fost spulberată de o dubă, condusă de un bărbat de 69 de ani.

În momentul tragediei în atelaj se mai aflau alte două persoane, printre care şi o tânără de 18 ani, însărcinată. Acestea au suferit răni grave şi au fost transportate de urgenţă la spital.

Şoferul dubei a avut şi el nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

accident scanteia victime morti iasi
