O autoutilitară şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit şi trei persoane au fost rănite.

Accident cumplit, aseară, în comuna Scânteia, din judeţul Iaşi. Un bărbat de 50 de ani şi unul de 21 de ani şi-au pierdut viaţa după ce căruţa în care se aflau a fost spulberată de o dubă, condusă de un bărbat de 69 de ani.

În momentul tragediei în atelaj se mai aflau alte două persoane, printre care şi o tânără de 18 ani, însărcinată. Acestea au suferit răni grave şi au fost transportate de urgenţă la spital.

Şoferul dubei a avut şi el nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰