Accident cumplit, aseară, în judeţul Brăila. Un bărbat de 45 de ani a intrat în plin într-o maşină în care se aflau două femei şi un copil de 12 ani! Şoferul ar fi încercat să facă o depăşire pe pod şi ar fi pierdut controlul volanului. Impactul a fost atât de puternic încât maşina lovită a ricoşat în altele două, şi s-a răsturnat. Toţi cei implicaţi au fost transportaţi de urgenţă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Un accident rutier grav a avut loc vineri seara, 23 august, pe DJ 211A, între localitățile Cuza-Vodă și Viziru, județul Brăila. Patru persoane au ajuns la spital, printre care și un copil de 12 ani.

Cum s-a produs accidentul

În jurul orei 21:30, un bărbat de 45 de ani, din Gropeni, aflat la volanul unui autoturism, a încercat să depășească pe un pod. Manevra s-a dovedit extrem de periculoasă: mașina lui a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul care venea din sens opus.

Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul lovit a ricoșat în alte două mașini aflate în spatele său și, în final, s-a răsturnat pe carosabil.

În urma accidentului, șoferul de 45 de ani a fost rănit, alături de două femei și un copil de 12 ani, aflați în mașina lovită. Toți au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au testat cu etilotestul toți șoferii implicați în accident, iar rezultatele au arătat zero alcoolemie.

Cazul este cercetat acum de oamenii legii, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

