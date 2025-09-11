Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor

Un accident grav s-a produs joi seara în județul Constanța. O persoană a murit și alte două sunt rănite după impactul dintre un autoturism și un utilaj agricol. Traficul prin zonă este blocat.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 21:36
Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor - Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 3 Băneasa – Ostrov, în zona localității Bugeac, județul Constanța, din cauza unui accident.

Au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost rănite, necesitând transportul la spital.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

constanta. accident tractor
Înapoi la Homepage
“M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
&#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor?
Observator » Evenimente » Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor