Accident grav în Constanţa. Un mort şi doi răniţi, după impactul dintre o maşină şi un tractor

Un accident grav s-a produs joi seara în județul Constanța. O persoană a murit și alte două sunt rănite după impactul dintre un autoturism și un utilaj agricol. Traficul prin zonă este blocat.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 3 Băneasa – Ostrov, în zona localității Bugeac, județul Constanța, din cauza unui accident.

Au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost rănite, necesitând transportul la spital.

