Accident grav în Iași. Căruță lovită de autoutilitară, cinci victime, două în comă

Un accident rutier grav s-a produs astăzi în comuna Scânteia, județul Iași, în urma impactului dintre o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele se află în stare de inconștiență și sunt resuscitate de echipajele medicale.

la 05.09.2025 , 21:28
Cinci oameni au fost răniți într-un accident grav produs în comuna Scânteia din județul Iași, după coliziunea dintre o căruță și o autoutilitară.

Două dintre victime sunt în stare de inconștiență și sunt resuscitate de medici.

Celelalte trei persoane rănite primesc îngrijiri medicale la fața locului.

La intervenție participă forțe mari de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD: o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autospecială de primă intervenție. Trei echipaje SAJ Iași asigură sprijinul medical suplimentar.

