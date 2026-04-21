Accident grav între două maşini în Mălăieşti, Prahova. Două persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, marți, în comuna Rafov, sat Mălăiești. Două persoane au fost transportate la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit.

de Larisa Andreescu

la 21.04.2026 , 15:31
Accident grav între două maşini în Mălăieşti, Prahova. Două persoane au ajuns la spital - IPJ

Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de marți în comuna Rafov, satul Mălăiești, județul Prahova, unde au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, echipajele intervenind rapid pentru gestionarea situației.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau, în total, trei persoane. Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, toate victimele erau conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Articolul continuă după reclamă

Două dintre persoanele implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital de către echipajele SMURD, pentru investigații suplimentare.

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au luat și măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiști.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
Observator » Evenimente » Accident grav între două maşini în Mălăieşti, Prahova. Două persoane au ajuns la spital
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.