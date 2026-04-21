Un accident rutier s-a produs, marți, în comuna Rafov, sat Mălăiești. Două persoane au fost transportate la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit.

Accident grav între două maşini în Mălăieşti, Prahova. Două persoane au ajuns la spital - IPJ

Un accident rutier a avut loc în cursul zilei de marți în comuna Rafov, satul Mălăiești, județul Prahova, unde au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, echipajele intervenind rapid pentru gestionarea situației.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau, în total, trei persoane. Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, toate victimele erau conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.

Două dintre persoanele implicate au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital de către echipajele SMURD, pentru investigații suplimentare.

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au luat și măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiști.

Larisa Andreescu

