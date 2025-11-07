Accident grav pe Autostrada Soarelui. Trei maşini s-au ciocnit violent pe sensul spre București: un om a murit

Tragedie pe Autostrada Soarelui, în județul Călărași. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite, vineri dimineață, într-un accident grav produs la kilometrul 68 pe sensul Constanța - București. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar una dintre victime a rămas încarcerată și a fost extrasă de echipele de intervenție.

O autospecială de descarcerare de la ISU Călăraşi, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport persoane şi victime multiple şi două echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Călăraşi s-au deplasat la faţa locului.

"În această dimineaţă, la ora 6:10, ISU Călăraşi a fost solicitat să intervină pe A2, la kilometrul 67, pe sensul de mers Constanţa-Bucureşti, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. Echipele de salvatori au constatat că în autoturisme se aflau, în total, cinci persoane. În primul autoturism se afla o persoană decedată şi încarcerată, iar cealaltă persoană era conştientă şi cooperantă, fără traumatisme majore, care s-a autoevacuat. În al doilea autoturism era doar conducătorul auto care nu a necesitat îngrijiri medicale, iar în cel de-al treilea autoturism se aflau două persoane care aveau traumatisme uşoare şi care nu au necesitat transportul la spital", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Călăraşi, Ovidiu Tătăranu.

Echipele de pompieri au extras persoana decedată şi încarcerată.

Articolul continuă după reclamă

Conform unor surse din anchetă, accidentul s-ar fi produs la ieşirea dintr-o benzinărie.

Centrul Infotrafic informează că, până la degajarea părţii carosabile, în urma accidentului cu trei autoturisme implicate, produs la kilometrul 67, pe Autostrada A2 pe sensul Constanţa - Bucureşti, în zona localităţii Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, circulaţia a fost deviată către DN 3A între kilometrii 105 (Drajna) - 64 (Lehliu Gară).

