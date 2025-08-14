Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident în lanț cu nouă mașini, pe Autostrada Soarelui, în drum spre Constanța

Încă un carambol pe Autostrada Soarelui, al doilea din această săptămână. Graba, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație au dus la un nou incident: nouă mașini s-au lovit în lanț pe A2, la kilometrul 59.

de Denisa Dicu

la 14.08.2025 , 14:28

Joi, 14 august 2025, a avut loc un accident rutier în lanț pe Autostrada Soarelui (A2), în zona kilometrului 59, pe sensul de mers spre Constanța. În incident au fost implicate 9 autoturisme.

Nouă mașini, implicate în accident

Din fericire, șoferii și pasagerii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind înregistrate doar pagube materiale ale autoturismelor. Circulația a fost blocată pentru câteva momente, dar ulterior traficul a fost reluat în condiții normale.

Tot pe Autostrada Soarelui, marți dimineață, 11 august 2025, a mai avut loc un accident în care au fost implicate 7 autoturisme, iar în urma carambolului 2 persoane au fost rănite.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

carambol accident autostrada soarelui raniti
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile înapoi: ”E o practică”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria?
Observator » Evenimente » Accident în lanț cu nouă mașini, pe Autostrada Soarelui, în drum spre Constanța