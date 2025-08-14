Încă un carambol pe Autostrada Soarelui, al doilea din această săptămână. Graba, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație au dus la un nou incident: nouă mașini s-au lovit în lanț pe A2, la kilometrul 59.

Joi, 14 august 2025, a avut loc un accident rutier în lanț pe Autostrada Soarelui (A2), în zona kilometrului 59, pe sensul de mers spre Constanța. În incident au fost implicate 9 autoturisme.

Nouă mașini, implicate în accident

Din fericire, șoferii și pasagerii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind înregistrate doar pagube materiale ale autoturismelor. Circulația a fost blocată pentru câteva momente, dar ulterior traficul a fost reluat în condiții normale.

Tot pe Autostrada Soarelui, marți dimineață, 11 august 2025, a mai avut loc un accident în care au fost implicate 7 autoturisme, iar în urma carambolului 2 persoane au fost rănite.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

