Accident în lanț cu nouă mașini, pe Autostrada Soarelui, în drum spre Constanța
Încă un carambol pe Autostrada Soarelui, al doilea din această săptămână. Graba, viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație au dus la un nou incident: nouă mașini s-au lovit în lanț pe A2, la kilometrul 59.
Joi, 14 august 2025, a avut loc un accident rutier în lanț pe Autostrada Soarelui (A2), în zona kilometrului 59, pe sensul de mers spre Constanța. În incident au fost implicate 9 autoturisme.
Nouă mașini, implicate în accident
Din fericire, șoferii și pasagerii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind înregistrate doar pagube materiale ale autoturismelor. Circulația a fost blocată pentru câteva momente, dar ulterior traficul a fost reluat în condiții normale.
Tot pe Autostrada Soarelui, marți dimineață, 11 august 2025, a mai avut loc un accident în care au fost implicate 7 autoturisme, iar în urma carambolului 2 persoane au fost rănite.
