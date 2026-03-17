Accident înfiorător în centrul oraşului Cluj-Napoca. O tânără de 30 de ani a murit, după ce un autoturism implicat într-un accident a ajuns pe trotuar şi a strivit-o de o clădire. Preluată în stare critică, victima şi-a dat ultima suflare în braţele medicilor. Doar o minune a făcut ca alte două tinere să reuşească să se ferească la timp.

Ora 16. Calea Moţilor - Cluj Napoca. Tânăra în vârstă de 30 de ani merge pe trotuar, însoţită de două prietene. Într-o fracţiune de secundă, o maşină implicată într-un accident este aruncată pe trotuar, iar fata nu are timp de reacţie. Celelalte două tinere reuşesc, ca prin minune, să se ferească din calea autoturismului scăpat de sub control. Tânăra este prinsă ca într-o menghină. Apelurile la 112 încep să curgă, iar medicii se află într-o luptă controcronometru pentru a o salva.

Poliţia încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia

"A fost vorba despre o femeie, de aproximativ 30 de ani, care se afla în stop cardiorespirator. S-au aplicat imediat manevre de resuscitare, iar victima a fost transportată în stare gravă la spital", a declarat Paul Olar, ISU Cluj. Preluată în stare critică, şi în ciuda tuturor eforturilor salvatorilor, tânăra a murit în braţele medicilor. Una dintre prietenele care erau cu victima, devastată de durere la aflarea veştii, a leşinat. "Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani din judeţul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie de 30 de ani", a declarat Andreea Răchită, IPJ Cluj. Unul dintre pasagerii maşinii care ar fi provocat accidentul susţine însă că amicul lui nu este vinovat.

"Noi am mers în faţă, n-am făcut dreapta. S-a băgat în noi. Ne-am dus pe bandă principală, pe mijloc, pe banda 2 şi a venit şi s-a urcat prima dată pe noi", spune bărbatul. Poliţiştii au ridicat şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi trebuie să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

