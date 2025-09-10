Accident înfiorător în Cluj. Un şofer de 21 de ani a intrat pe contrasens şi a făcut zob alte două maşini

O clipă de neatenţie ar fi putut duce la o tragedie pentru trei oameni din judeţul Cluj, după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit puternic.

Întregul accident s-a petrecut din cauza unui tânăr de 21 de ani, care ar fi intrat pe contrasens şi a lovit un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 58 de ani. În urma impactului, autoturismul tânărului a ricoșat în cea de-a treia mașină, staționată pe marginea drumului.

Cel de-al doilea vehicul a fost proiectat într-un gard, iar şoferul şi pasagera din maşină, o femeie de 55 de ani, au rămas încarceraţi şi a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoşi dintre fiare.

Toţi trei au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cei doi şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰