Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Accident între o maşină şi o bicicletă în Turda. De ce a primit amendă şi biciclistul

Un accident provocat de o şoferiţă care a intrat cu autoturismul pe pista de biciclete, în Turda, judeţul Cluj, s-a încheiat cu sancţionarea femeii, dar şi a unui biciclist care, aparent, circula regulamentar. Ea a fost amendată pentru că a ieşit de pe banda pentru autovehicule, iar biciclistul a fost sancţionat pentru că era sub influenţa băuturilor alcoolice, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 09.11.2025 , 20:35
Accident între o maşină şi o bicicletă în Turda. De ce a primit amendă şi biciclistul - Accident între o maşină şi o bicicletă în Turda. De ce a primit amendă şi biciclistul - Arhivă

Evenimentul rutier s-a petrecut în după amiaza zilei de duminică, 9 noiembrie, în jurul orei 16:00, pe strada Ştefan cel Mare din Turda, implicate fiind un autovehicul şi o bicicletă. Cercetările Poliţiei arată că o tânără de 19 ani din judeţul Alba, a acroşat cu autoturismul un bărbat de 55 de ani, care se deplasa cu bicicleta pe pista destinată acestor vehicule.

Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul

"În urma testelor efectuate cu aparatul etilotest, în cazul biciclistului a rezultat o alcoolemie de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu o amendă în valoare de 1.215 lei, iar conducătoarei auto i s-a reţinut dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de zile", informează oficialii Poliţiei Cluj.

Articolul continuă după reclamă

La locul accidentului a fost trimis un echipaj medical, care a verificat starea de sănătate a biciclistului, bărbatul refuzând să fie dus spital. Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turda cluj accident bicicleta amenda
Înapoi la Homepage
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
De ce a fost dat afară Emeric Ienei de 6 ori de la Steaua! “Mereu după succese”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic?
Observator » Evenimente » Accident între o maşină şi o bicicletă în Turda. De ce a primit amendă şi biciclistul