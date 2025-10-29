Probleme cu repetiţie pe prima autostradă construită cap-coadă după Revoluţie. Surpările care au început acum cinci ani continuă pe şoseaua rapidă Sebeş - Turda. Acum, pe o porţiune, traficul a fost deviat pe o singură bandă.

Trafic deviat şi limită de viteză: 60 de kilometri pe oră. Acestea sunt noile condiţii de circulaţie pe Autostrada Sebeş - Turda, imediat după intrarea în judeţul Cluj spre Turda. Mai multe fisuri apărute în ultimele luni s-au mărit periculos, iar o porţiune ameninţă să se surpe.

Tronsonul de autostradă nu mai este în garanţie, iar Compania de Drumuri a trimis o echipă să "cârpească" problema.

"Crăpătura începe din mijlocul căii de rurale şi ajunge până aici în margine, unde vedeţi. Este din ce în ce mai adâncă. Va fi acoperită cu asfalt, da cel mai probabil e doar o soluţie provizorie sau de cosmetizare pentru că surparea iese de pe partea carosabilă şi ajunge până aici pe taluz", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Articolul continuă după reclamă

Nu este prima dată când muncitorii sunt trimişi să rezolve aceeaşi problemă, în acelaşi loc. În 2023, toată porţiunea de asfalt a fost excavată şi înlocuită, dar problemele s-au repetat.

Compania de Drumuri a comandat o expertiză pentru a afla cauza surpării. Dacă inginerii vor demonstra că a fost vina constructorului austriac, va fi obligat să îndrepte lucrurile pe cheltuiala lui.

"Potrivit legii 10, există o garanţie pentru vicii ascunse, pe care legea i-o impune constructorului pe perioada de viaţă a acelui obiectiv, 50 sau 100 de ani", a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Autostrada Sebeş-Turda leagă A1 de A3, are 70 de kilometri lungime şi a costat peste un miliard de euro.

