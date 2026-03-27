Accident între un microbuz cu elevi și un TIR, în Dâmbovița. Mai mulți copii au ajuns la spital

Un microbuz școlar în care se aflau elevi a fost implicat, vineri dimineață, într-un accident rutier pe DN7, în localitatea Tărtășești, județul Dâmbovița. În coliziune a fost implicat și un TIR, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 10:23
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, un tânăr de 22 de ani, din Olt, aflat la volanul ansamblului de vehicule, ar fi intrat în coliziune față-spate cu microbuzul școlar, condus de un bărbat de 49 de ani din Ghergani.

În urma impactului, 13 persoane au fost implicate în accident: 11 copii și doi adulți. Toți au fost evaluați medical la fața locului, iar cinci victime, dintre care patru elevi și șoferul microbuzului, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Trei dintre copii au fost duși la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, iar un alt elev a fost transportat la o unitate medicală din Târgoviște. Potrivit autorităților, victimele sunt conștiente și cooperante.

Articolul continuă după reclamă

La locul accidentului au intervenit numeroase echipaje de salvare, inclusiv ambulanțe SMURD, autospeciale de descarcerare și un elicopter SMURD. Ulterior, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.